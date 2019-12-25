Комздрав Петербурга рассказал о трех умерших от коронавируса людях

Все они имели сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще три человека. Эти данные подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, пишет пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Все пациенты лежали в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина" и имели сопутствующие заболевания. Уточняется, что 72-летняя женщина, 73-летний мужчина и 81-летний мужчина скончались от легочно-сердечной недостаточности, вызванной пневмонией. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция СOVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирус обнаружили еще у 253 человек.

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