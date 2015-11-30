В Петербурге в 2019 году расширят варианты использования регионального маткапитала

На данный момент региональный маткапитал составляет 148 тысяч рублей.

Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге можно будет тратить на получение ребенком (детьми) высокотехнологичной медицинской помощи и другие дополнительные цели. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Расширяющийся список направлений, на которые можно потратить материнский капитал положительно оценил врио губернатора Александр Беглов. После внесения всех изменений в соответствующий закон, средства капитала можно использовать не только для получения высокотехнологичной медицинской помощи, но и для оплаты проезда к месту ее получения, для покупки товаров и услуг для социальной адаптации.

Предпположительно, данные изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Материнский региональный капитал в Санкт-Петербурге выдается при рождении третьего ребенка. Региональный семейный капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты образования или приобретение автомобиля.

На данный момент региональный маткапитал составляет 148 тысяч рублей.

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