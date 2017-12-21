В Петербурге реконструируют библиотеку РАН и расширят книгохранилище

Это предложение было одобрено главгосэкспертизой.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительные заключения по проекту реконструкции книгохранилища библиотеки РАН. Об этом сообщили в организации. Известно, что реконструкция подразумевает расширение книгохранилища.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Говорится в сообщении Главгосэкспертизы

Сообщается, что работы будут выполняться в два этапа. На первом этапе будут завершены строительные работы в лабораторно-архивном блоке. В рамках второго будет выполняться реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Старый гостиный двор".

Сооружение четырехэтажной пристройки к книгохранилищу начали в 2008 году, с того времени здание так и не достроили. Средства на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета.

Можно отметить, что в фондах библиотеки хранится свыше 20 млн книг.

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