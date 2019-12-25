В Петербурге дополнили палитру цветов для окраски фасадов

Дополнение цветов осуществлялось по таким критериям как насыщенность, светлота, яркость, тональность.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Петербурге расширили палитру цветов для окраски фасадов. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что традиционная палитра состояла из 40 цветов, которые были определены в результате многолетней работы архитекторов, художников и реставраторов.

Дополнительные цвета выбрали в Северной столице по таким критериям, как насыщенность, светлота, яркость и тональность.

Ранее мы сообщали о том, что Piter TV побывал на месте драки художника с местным жителем.

Фото:pixabay