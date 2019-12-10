Конфликт на Пяти углах: Piter TV побывал на месте драки художника с местным жителем

Конфликт произошел в легендарном доме с башней на Пяти углах. На мансарде доходного дома располагается мастерская художников.

Piter TV побывал на месте избиения петербургского художника, фотографа, совладельца культового магазина Castle Rock и жителя знаменитого дома на Пяти углах Сергея Семкина. Ранее он выложил в Facebook историю о том, как на него напали в одной из парадных. Художник утверждает, что его избил сосед, поменявший замок на воротах дома.

В этот раз соседа с четвертого этажа не было, я спустился к соседу с третьего этажа. Он сказал, что ключ не даст, потому что решил, что художники здесь машину ставить не будут. Хотя я машину здесь не ставлю: заехал и уехал. Я спросил: "Вы уверены, что не даете мне ключ? "Он сказал: "Да, уверен". Я сказал, что у меня есть прекрасный инструмент, который открывает этот замок по-другому. Сергей Семкин, художник

По словам Сергея, он спилил замок болгаркой и пошел в мастерскую, а в парадной на него напали. Он заявляет, что оказался жертвой бандита из 90-х, который испытывает неприязнь к местным художникам. Ранее между соседом и художниками уже был конфликт из-за снесенного теплового канала на мансарде, который служил для Вячеслава вентиляцией.

Я поднимаюсь, руки у меня заняты. Он сверху, и я получаю ногой удар очень сильный. Я падаю, он начинает наносить безумные удары. Сергей Семкин, художник

Однако сосед заявил Piter TV, что именно он является пострадавшей стороной в конфликте на Пяти углах. По его словам, это художник ударил его несколько раз болгаркой, из-за чего Вячеслав потерял много крови.

Он взял болгарку, не знаю, где он ее подключил, скорее всего, в ресторане. Спилил замок, идет. Я спускаюсь, даже не успев задать вопрос, скажем так, получаю два удара по голове болгаркой. Глаз у меня не видел вообще, был весь в крови. На этот глаз наложили четыре шва. Вячеслав Абрамов, местный житель

По мнению Вячеслава, подвесной двор – собственность жильцов, поэтому парковаться там имеют право только они.

Мы стараемся, чтобы посторонние люди не заходили в наш дом, все. Семкин же наоборот водит сюда экскурсии, приходят посторонние люди. Нас это, если честно, немножко беспокоит. Вячеслав Абрамов, местный житель

Оба участника конфликта написали заявления в полицию, их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Фото и видео: Piter.TV