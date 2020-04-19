Во дворе Доходного дома Иоффа жестоко избили известного фотографа

У него произошел конфликт с соседом, который установил собственный замок на ворота.

Художника, фотографа и совладельца культового магазина Castle Rock Сергея Семкина жестоко избили во дворе Доходного дома Иоффа ("Пять углов"), где он проживает. Сам фотограф обвинил в этом своего соседа Абрамова. Об этом он написал в Facebook.

Суть конфликта: Абрамов единолично порешил, кому можно въезжать в наш двор (Пять углов, доходный дом Йоффе, "Дом с башней"), ссылаясь на какое-то мифическое собрание. Он установил новый замок на ворота, сменив имеющийся. Сергей Семкин, фотограф

Семкину сосед отказался давать ключ, тогда он с помощью болгарки спилил этот замок. Когда художник стал подниматься по лестнице, Абрамов ударил его сверху ногой в голову.

Я практически потерял сознание, обмяк на пол, а в это время он начал наносить мне очень мощные удары по телу и голове. Я понял, что он меня сейчас убьёт <…> Сергей Семкин, фотограф

На подмогу прибежала жена Абрамова и кто-то вошел в подъезд, поэтому нападавший скрылся. Фотографу оказала первую помощь, а потом на место приехали полиция и скорая. Семкин написал заявление, в травмпункте у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 78.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Фото: Facebook/ Сергей Семкин