В Петербурге распускаются почки, цветет сирень

Горожане поделились фотографиями в соцсети.

В пятницу, 2 октября, петербуржцы поделились фотографиями распустившихся почек и некоторых кустов сирени, решивших расцвести второй раз за год.

Предполагается, что подобную аномалию могла вызвать устойчивая теплая погода в городе. Так, вместо того, чтобы избавиться от листвы и начать готовиться к зиме, некоторые растения решили снова расцвести. Петербуржцы заметили возле школы №644 распустившуюся сирень. Горожане поделились фотографиями в соцсети. Набухшие почки заметили на рябине и других деревьях.

Ранее мы писали, что благоустройство набережной Карповки завершится до 15 октября.

Фото: "Грибы и Грибники СПб" / Вконтакте