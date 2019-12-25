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Благоустройство набережной Карповки завершится до 15 октября
Сегодня, 16:24
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Благоустройство набережной Карповки завершится до 15 октября

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Оно началось в 2019-м году.

В Петроградском районе продолжается ремонт набережной реки Карповки. Работы должны закончить до 15 октября, сообщила пресс-служба администрации.

В 2019-м году прошло благоустройство территории от улицы Чапаева до здания Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Там появилось новое общественное пространство. 

В этом году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" выполняются работы по благоустройству противоположной стороны набережной Карповки. 

Мы постарались максимально сохранить существующий ландшафт, создать более удобную и широкую набивную дорожку. Будут высажены дополнительные крупноразмерные деревья, кустарники, многолетние растения. Основным функциональным элементом зоны станут деревянные спуски, устраиваемые в местах, наиболее часто используемых людьми для спуска и отдыха у воды.

рассказала пресс-служба Петроградского района. 

Кроме того, в зоне отдыха появится уличная мебель, урны и велопарковки. Еще одним украшением станет скульптура "Течение". На участке высадят 38 деревьев и более 500 кустарников. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты собрали 33 мешка мусора в результате уборки на Васильевском острове. 

Фото: пресс-служба Петроградского района

Теги: благоустройство, набережная реки карповки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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