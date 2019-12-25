В Петербурге распространят квоты на трудоустройство инвалидов на филиалы компаний

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на заседании ЗакСа.

В среду, 25 мая, на заседании Законодательного Собрания в Петербурге, в первом чтении приняли законопроект об уточнении правил квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, передает "Фонтанка".

Так, работодатели, у которых более ста сотрудников, должны трудоустраивать инвалидов исходя из показателя в 2,5% от среднесписочной численности работников. Уточнение распространяется и на филиалы и представительства иногородних компаний.

По мнению представителей Смольного, законопроект нуждается в доработке: необходимо уточнить правила выполнения квоты.

Согласно статистике, в Петербурге проживают 509 183 инвалида, 120 627 находятся в трудоспособном возрасте, однако трудоустроены только 35%.

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