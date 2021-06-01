В Петербурге раскрыли реальное число кровельщиков, работающих на городских крышах

В городе подтвердили нехватку кровельщиков.

Глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод сообщил, что фактическое количество кровельщиков, закрепленных за городскими коммунальными службами, значительно ниже заявленных показателей. Он рассказал об этом в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.

По словам Удода, в официальных документах числятся "400 человек", однако фактически в штате работают "350 кровельщиков". Он пояснил, что содержание таких специалистов обходится дорого, поэтому городские службы удерживают минимально необходимый состав и при необходимости заключают договоры с частными подрядчиками.

Удод отметил, что такой подход позволяет оперативно усиливать команды при резком увеличении нагрузки, например во время интенсивных снегопадов. Он подчеркнул, что привлечение внешних организаций помогает обеспечить требуемые объемы работ без существенного увеличения постоянного фонда оплаты труда, передает "КП-Петербург".

Глава комитета уточнил, что в городе насчитывается немного более "24 тысяч" кровель, однако под регулярную сезонную очистку попадают около "13 200" крыш. В ближайшие два года за фиксацией наледи и сосулек будет следить нейросеть "Городовой", которую планируют использовать для выявления нарушений со стороны управляющих компаний и товариществ собственников.

Ранее сообщалось, что мигранты резко станут дворниками в Петербурге после запрета на работу курьера.

Фото: freepik