Мигранты резко станут дворниками в Петербурге после запрета на работу курьера

Город рассчитывает закрыть дефицит дворников.

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что мигранты начнут активно переходить на работу дворниками после введенного запрета на их трудоустройство в сфере курьерской доставки и такси. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Денис Удод в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.

Глава ведомства отметил, что текущая укомплектованность штата дворников составляет около 80 процентов. Он уточнил, что город делает ставку на привлечение рабочей силы из числа мигрантов, поскольку их возможности трудиться курьерами в Северной столице официально ограничены, передает КП-Петербург.

По словам Удода, для повышения привлекательности должности дважды индексировалась заработная плата. Базовый доход дворника без учета переработок составляет "65 тысяч" рублей, механизатор получает "99 тысяч". Он подчеркнул, что город обновляет инвентарь, ремонтирует дворницкие помещения и закупает технику, а на некоторых рабочих базах обустроены сауны.

Удод также рассказал, что работникам предоставляют дополнительные поощрения, включая бесплатные билеты в кино и театры. Он добавил, что в социальных сетях есть ролики, демонстрирующие досуг сотрудников коммунальных служб, и заверил, что город открыт для новых работников.

По ситуации с уборкой председатель комитета сообщил, что граждане не стали чаще жаловаться, а превентивная обработка улиц солью уменьшила количество наледи. В отдельных районах выявлены случаи избыточного использования реагентов, из-за чего специалистов дополнительно обучают корректным нормам — "50 граммов" соли на квадратный метр при интенсивных осадках.

