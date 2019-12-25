В Петербурге раскрыли правила участия в крестном ходе в день памяти Невского

Крестный ход по Невскому проспекту соберет верующих у Казанского собора.

Жителей и гостей Санкт-Петербурга пригласили принять участие в крестном ходе, посвящённом памяти святого князя Александра Невского. Торжественное шествие пройдёт 12 сентября и станет центральным событием Дня перенесения мощей небесного покровителя города. Организаторы заранее сообщили порядок сбора, маршрут и условия, чтобы все желающие смогли присоединиться к этому значимому мероприятию.

Утро начнётся с Божественной литургии, которая состоится в Казанском кафедральном соборе в 8:30. После службы верующие и паломники соберутся на Казанской улице, где в 10:00 начнётся построение колонны. Войти в неё можно только через специально оборудованные пункты: основной пропускной вход откроется у пересечения Казанской улицы с переулком Сергея Тюленина, а дополнительный — рядом с пересечением Казанской и Гороховой улиц.

Крестный ход начнётся ровно в 11:00. Шествие пройдёт по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры. Организаторы предупредили, что после начала движения войти в колонну с прилегающих улиц будет невозможно, поэтому все участники должны прибыть заранее.

Для поддержания порядка введены меры безопасности, привычные для массовых мероприятий. На входе установят рамки металлодетекторов, а список запрещённых предметов включает привычные позиции: бутылки с любыми жидкостями, колюще-режущие предметы и другие потенциально опасные вещи.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Telegram / Александр Бельский, Борис Пиотровский