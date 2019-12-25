Менеджер банка оставил пожилого петербуржца без 30 миллионов рублей

Бывший сотрудник банка стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после обмана пожилого петербуржца. Как сообщили в пресс-службе следкома по Петербургу, экс-менеджера по работе с VIP-клиентами уже задержали.
Как выяснилось, 29-летний работник банка в течение пяти лет, с 2015 года, методично переводил с личного счета своего клиента средства – мужчина работал личным менеджером 84-летнего пенсионера. В итоге злоумышленник оставил клиента без 30 миллионов 359 тысяч рублей. Похищенными деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению.
Решается вопрос об избрании экс-менеджеру меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела еще не завершено.
Ранее мы писали, что пожилая петербурженка перечислила лжеадвокату более полутора миллиона рублей.
Фото: Piter.TV
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