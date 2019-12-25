Пожилая петербурженка перечислила лжеадвокату более полутора миллиона рублей

Мужчина настоял на том, чтобы пенсионерка оформила иск о возмещении ущерб.

В среду, 22 апреля, в полицию обратилась 82-летняя петербурженка с жалобой на телефонного мошенника. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, еще 20 февраля ей позвонил некий мужчина и представился адвокатом одного из районных судов Москвы. Собеседник настаивал на том, чтобы женщина подала в суд иск о возмещении материального и морального ущерба в размере 10 миллионов рублей, но за свои услуги условился взять 10% от указанной суммы. Наивная заявительница действительно подала первое заявление по почте, а в начале марта тот же телефонный собеседник настоял на отправке второго иска по почте. За юридические услуги пожилая женщина перевела юристу 15 тысяч рублей через почтовое отделение, а в течение марта перевела на различные счета еще полтора миллиона рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после того, как полиция получит подтверждающие проведение операций документы.

Ранее мы рассказывали, что интернет-извращенец прислал 9-летней петербурженке фото своих гениталий.

Фото: Piter.TV