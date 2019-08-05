В Петербурге работает турецкий "король мяса", который кормит звезд с рук

Piter.TV заглянул на кухню к турецкому повару, известному благодаря мясным блюдам.

В Петербурге работает шеф-повар, который кормит мясом из рук. Из-за необычного подхода посетители прозвали Мехмета Чалышкана "королем мяса" или meat king. Среди его гостей известные футболисты и артисты, в Instagram на него подписаны более 15 тысяч человек.

Приходят гости, сами хотят, я их кормлю, все довольны. Получается, моя фишка — кормить руками. Некоторые говорят нет, но таких очень мало бывает. Мехмет Чалышкан, шеф-повар, "король мяса"

Раньше шеф-повар работал вместе с Нусретом Гекче, известным способом солить мясо через локоть. Сейчас Мехмет готовит стейки по специальному рецепту: мясо предварительно высушивают по технологии dry age.

Папа сказал: "Зачем тебе учиться, иди на работу". Так началась моя история. Я пошел в ресторан, там начинал мойщиком посуды и помощником. Так я работал 3-4 года, потом пошел работать поваром и начал все учить. Мехмет Чалышкан, шеф-повар, "король мяса"

Мехмет планирует и дальше работать в России, скоро к нему присоединится его родной брат.

Ранее Мехмет рассказал о любимых блюдах футболистов "Зенита".

Фото и видео: Piter.TV