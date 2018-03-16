В Петербурге работает лучший учитель истории в России. Она обучает детей с помощью монет

Виктория Печникова победила в конкурсе педагогов "История в школе: традиции и новации".

В петербургской школе работает лучший учитель истории в России. Виктория Печникова победила в конкурсе педагогов "История в школе: традиции и новации". Она провела открытый урок о блокаде Ленинграда.

Стать учителем Виктория решила давно: ее вдохновила классная руководительница, которая вела историю. Свой первый урок Виктория Сергеевна помнит до сих пор, хотя прошло уже двенадцать лет.

На первых порах мои коллеги, подчас со мной еще не знакомые, путали меня с одиннадцатиклассницей. В один из первых уроков, когда я была не у доски, помогала ученикам в классе. Зашла в кабинет коллега и спросила: "Ребята, а почему вы без учителя?" Виктория Печникова, победитель конкурса "История в школе: традиции и новации"

Теперь Викторию Сергеевну в школе знают все, признание учеников она получила задолго до итогов конкурса. В лицее №179 Виктория ведет уроки истории, обществознания и английского языка.

Она всегда находит интересные приемы, чтобы заинтересовать своей темой. Мне кажется, это очень важно для педагога, особенно для учителя истории, потому что история должна быть живым предметом. Алина Резванова, ученица лицея №179 Калининского района

Если в каких-то тяжелых моментах во время урока нам непонятно, она всегда может разрядить обстановку какой-нибудь шуткой, именно в истории, и процесс урока пойдет активнее и эффективнее. Эльмир Мамедов, ученик лицея №179 Калининского района

На уроках школьники учатся самостоятельно находить источники и анализировать события. У Виктории Печниковой есть свои методы, как привить любовь к датам и сделать историю живой.

У меня есть свои секреты. Я люблю обращаться к истории повседневности, к истории семьи, история Санкт-Петербурга обладает большим потенциалом. Я люблю обращаться к деталям, это расцвечивает картину, помогает истории не быть черно-белой. Виктория Печникова, победитель конкурса "История в школе: традиции и новации"

Дома Виктория счастливая жена и мама маленького Льва, который пока еще не знает ни одной даты. Однако хобби учительницы все равно выдает ее призвание: она коллекционирует монеты. На уроках она иногда использует монеты, чтобы объяснить особенности того или иного времени.

Увлечение монетами началось еще в школе, когда появились первые десятирублевые монеты, посвященные памятным датам, в частности Великой Отечественной войне. Виктория Печникова, победитель конкурса "История в школе: традиции и новации"

По словам Виктории, конкурс учителей изменил ее жизнь – помог оценить свои силы и познакомиться с коллегами и вдохновил на новые идеи. Теперь некоторые темы, связанные с Великой Отечественной войной, она планирует выстраивать иначе, чтобы сделать уроки еще интереснее.

Фото и видео: Piter.TV