В Петербурге рабочая неделя начнется с дождей и порывистого ветра

Температура воздуха прогреется до +23 градусов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в понедельник на Петербург обрушатся дожди и сильный ветер. Солнце ждать не придется: в городе будет облачная погода. Атмосферное давление понизится.

Ночью обещают дождь, не прекратится он и днём. Петербуржцев также предупреждают о юго-западном ветре с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Ранее мы сообщили, что в понедельник Петербург ждет пасмурная погода.

Фото: Piter.tv