Экс-замкомандира отдела ППСП в Петербурге и нескольких сотрудников подозревают в получении взятки

Семь человек из этого отдела получили взятку на 7,6 млн рублей.

Бывший замкомандира отдела патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в Петербурге и несколько сотрудников подразделения подозреваются в получении взятки. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу и области 19 февраля.

Соответствующее уголовное дело возбудили неделю назад. Как считает следствие, с августа 2017 года по сентябрь минувшего года сотрудники ППСП получили денежную и имущественную взятку на 7,6 миллионов рублей в общей сложности. Денежный подарок позволил неустановленным лицам продолжать незаконную торговлю и предпринимательскую деятельность с нарушениями.

По данному факту ведется проверка в главном ГУ МВД страны. Тем временем, квартиры подозреваемых и помещение батальона ППСП подверглись обыскам.

Немного ранее во взятке обвинили двух других полицейских.

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