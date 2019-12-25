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Двух петербургских полицейских подозревают в получении взятки
Сегодня, 14:36
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himif

Двух петербургских полицейских подозревают в получении взятки

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Полтора миллиона от коммерсанта потребовал сотрудник Центра "Э". Второй был его соучастником.

В Петербурге началась проверка в отношении двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, сообщили 19 февраля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем раньше стражи правопорядка задержали у дома на Каменноостровском проспекте сотрудника Центра "Э", пока он получал полтора миллиона взятки от коммерсанта. Как выяснилось, деньги уже экс-полицейский потребовал за непривлечение к ответственности и проверку конкурента данного коммерсанта. В тот же день был задержан и возможный соучастник получения взятки, служивший в отделе экономической безопасности.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае подтверждения вины, оба полицейских лишатся постов в органах внутренних дел, а руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

Фото: pixabay

Теги: взятка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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