Двух петербургских полицейских подозревают в получении взятки

В Петербурге началась проверка в отношении двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, сообщили 19 февраля в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Днем раньше стражи правопорядка задержали у дома на Каменноостровском проспекте сотрудника Центра "Э", пока он получал полтора миллиона взятки от коммерсанта. Как выяснилось, деньги уже экс-полицейский потребовал за непривлечение к ответственности и проверку конкурента данного коммерсанта. В тот же день был задержан и возможный соучастник получения взятки, служивший в отделе экономической безопасности.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае подтверждения вины, оба полицейских лишатся постов в органах внутренних дел, а руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.
Фото: pixabay
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