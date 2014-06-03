В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребёнка от школьника

Педагог якобы предложила школьнику стать донором спермы.

Немолодая петербургская учительница может стать фигуранткой уголовного дела о развратных действиях. Всё дело в том, что женщина уговаривала своего ученика сдать сперму для того, чтобы она могла стать матерью. Об этом рассказала "Фонтанка".

Как рассказал отец старшеклассника, 45-летняя учительница в переписке писала его сыну, что воспылала платоническими чувствами к нему и очень хочет от него ребёнка. Педагог якобы предложила школьнику стать донором спермы и как-то раз даже заявилась к нему домой, когда долго не получала ответ на свои сообщения.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

Фото: Piter.tv