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В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребёнка от школьника
Сегодня, 12:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребёнка от школьника

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Педагог якобы предложила школьнику стать донором спермы.

Немолодая петербургская учительница может стать фигуранткой уголовного дела о развратных действиях. Всё дело в том, что женщина уговаривала своего ученика сдать сперму для того, чтобы она могла стать матерью. Об этом рассказала "Фонтанка".

Как рассказал отец старшеклассника, 45-летняя учительница в переписке писала его сыну, что воспылала платоническими чувствами к нему и очень хочет от него ребёнка. Педагог якобы предложила школьнику стать донором спермы и как-то раз даже заявилась к нему домой, когда долго не получала ответ на свои сообщения.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, педагог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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