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В Петербурге проверяют готовность тренировочных площадок к ЧМ-2018
Сегодня, 19:52
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ProkVad
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В Петербурге проверяют готовность тренировочных площадок к ЧМ-2018

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Вице-губернатор Кириллов проверил два объекта.

В Петербурге проверяют готовность тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Вчера, 10 мая, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил новые спортивные объекты, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

Первый объект, который проверили находится в Павловске, на Госпитальной улице. Во время проведения турнира там будет тренироваться сборная Коста-Рики. По словам подрядчиков, строительство стадиона на территории центра физической культуры, спорта и здоровья "Царское село" почти закончено и площадка готова к принятию спортсменов.

Также вице-губернатор посетит сегодня тренировочную базу в Ломоносове. Ее во время мирового первенства займет команда Южной Кореи.

Всего в городе и области будет 8 тренировочных площадок, три из них построены специально к мундиалю. Здесь разместятся также базы сборных Англии, Кореи, Саудовской Аравии и Хорватии.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Теги: вице-губернатор , владимир кириллов , ломоносов , павловск , смольный , спб , футбол , чемпионат мира
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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