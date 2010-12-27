В Петербурге проверяют готовность тренировочных площадок к ЧМ-2018

Вице-губернатор Кириллов проверил два объекта.

В Петербурге проверяют готовность тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Вчера, 10 мая, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил новые спортивные объекты, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

Первый объект, который проверили находится в Павловске, на Госпитальной улице. Во время проведения турнира там будет тренироваться сборная Коста-Рики. По словам подрядчиков, строительство стадиона на территории центра физической культуры, спорта и здоровья "Царское село" почти закончено и площадка готова к принятию спортсменов.

Также вице-губернатор посетит сегодня тренировочную базу в Ломоносове. Ее во время мирового первенства займет команда Южной Кореи.

Всего в городе и области будет 8 тренировочных площадок, три из них построены специально к мундиалю. Здесь разместятся также базы сборных Англии, Кореи, Саудовской Аравии и Хорватии.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга