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В Петербурге проверили системы оповещения граждан

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Проверка началась в 11:30.

Сегодня, 2 октября, в Петербурге прошла проверка городских сирен и громкоговорителей. Читатели Piter.TV, а также наш корреспондент поделились видео с момента проверки.

Они были сняты в разных частях города: на Среднерогатской улице, улице Кибальчича, Парашютной. Тестирование проходило с 11:30 до 11:40. Также в проверке участвовали телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города и другие технические средства.

Жителей города о проводимом мероприятии предупредили заранее и попросили не пугаться. Такая проверка проходит каждый год. 

Видео: Piter.TV

Теги: сирена, система оповещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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