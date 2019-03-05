В Петербурге проверили системы оповещения граждан

Проверка началась в 11:30.

Сегодня, 2 октября, в Петербурге прошла проверка городских сирен и громкоговорителей. Читатели Piter.TV, а также наш корреспондент поделились видео с момента проверки.

Они были сняты в разных частях города: на Среднерогатской улице, улице Кибальчича, Парашютной. Тестирование проходило с 11:30 до 11:40. Также в проверке участвовали телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города и другие технические средства.

Жителей города о проводимом мероприятии предупредили заранее и попросили не пугаться. Такая проверка проходит каждый год.

Видео: Piter.TV