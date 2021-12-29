В Петербурге проверили 139 торговых центров из-за ложного сообщения о заминировании

Эвакуация проводилась только в двух торговых центрах.

Из-за ложного сообщения о заминировании в Петербурге 2 февраля проверили более ста торговых центров. Злоумышленница грозилась взорвать их, если не получит 500 тысяч рублей в установленное время.

Как узнал Piter.TV, письмо от незнакомки пришло на почту регионального Управления ФСБ. Она указала на то, что счет открыт в США.

В итоге эвакуация проводилась только в ТРЦ "Шкиперский молл" на Васильевском острове. Здание пришлось покинуть 282 людям. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Помимо этого службы получили еще 2 сообщения о заминировании. В них говорилось о ТРЦ "Галерее", ТК "Питер" и "Европолис", а также поликлинике №72. Из "Европолиса" вывели 100 человек. В случае с поликлиникой мужчина позвонила со своего номера, поэтому предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

Фото: Piter.TV