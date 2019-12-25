В Петербурге проведут важный этап реставрации дома Утемана на набережной Шмидта

В Петербурге планируется осуществить важный этап реставрации памятника культурного значения – дома Утемана на набережной лейтенанта Шмидта. Как следует из документации к закупке, эти работы профинансирует бюджет Северной столицы.
Специалистам-реставраторам предстоит заняться вестибюлем главного входа и парадной деревянной лестницей здания. Каждый из этих объектов уникален. Так, стены вестибюля облицованы керамической плиткой с орнаментальным подглазурным узором, характерным для одной из разновидностей голландского фарфора.
На реализацию проекта ассигновывается чуть менее 40 миллионов рублей.
Памятник архитектуры регионального значения "Дом Ф.В. Утемана", на набережной лейтенанта Шмидта (№31) насчитывает почти трехвековую историю. Он был возведен в 20-х годах 18-го столетия, впоследствии неоднократно перестраивался, сохранив, однако, свою первозданную уникальность. С историей этого дома связаны имена исторических фигур петровских времен и интригующей эпохи дворцовых переворотов - представителей семейств Стрешневых и Остерманов.
С 1965 года в старинном здании располагается детская музыкальная школа №11.
На фото к материалу – один из залов дома Утемана.
Ранее Piter.tv сообщало о том, в четверг в Петербурге будет ветрено и дождливо.
Фото: vk.com/dmsh_11
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