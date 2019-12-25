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В Петербурге проведут важный этап реставрации дома Утемана на набережной Шмидта
Сегодня, 15:24
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OlegLN

В Петербурге проведут важный этап реставрации дома Утемана на набережной Шмидта

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Специалисты займутся парадной лестницей и вестибюлем главного входа

В Петербурге планируется осуществить важный этап реставрации памятника культурного значения – дома Утемана на набережной лейтенанта Шмидта. Как следует из документации к закупке, эти работы профинансирует бюджет Северной столицы.

Специалистам-реставраторам предстоит заняться вестибюлем главного входа и парадной деревянной лестницей здания. Каждый из этих объектов уникален. Так, стены вестибюля облицованы керамической плиткой с орнаментальным подглазурным узором, характерным для одной из разновидностей голландского фарфора.

На реализацию проекта ассигновывается чуть менее 40 миллионов рублей.

Памятник архитектуры регионального значения "Дом Ф.В. Утемана", на набережной лейтенанта Шмидта (№31) насчитывает почти трехвековую историю. Он был возведен в 20-х годах 18-го столетия, впоследствии неоднократно перестраивался, сохранив, однако, свою первозданную уникальность. С историей этого дома связаны имена исторических фигур петровских времен и интригующей эпохи дворцовых переворотов - представителей семейств Стрешневых и Остерманов.

С 1965  года в старинном здании располагается детская музыкальная школа №11.

На фото к материалу – один из залов дома Утемана.

Ранее Piter.tv сообщало о том, в четверг в Петербурге будет ветрено и дождливо.

Фото: vk.com/dmsh_11

 

Теги: дом, петербург, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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