В Петербурге проведут новогодний Оскар среди школьников

Этот формат позволит объединить все идеи по проведению школьных новогодних праздников.

В Северной столице проведут новогодний Оскар для учащихся образовательных учреждений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По словам Потехниной, проведение онлайн Оскара для школьников позволит объединить все идеи по проведению новогодних праздников для учеников.

Сегодня, имея в руках только телефон, многие ребята становятся героями "Тик-Тока", снимая самые разные микро-фильмы. А непростой уходящий год дал нам множество сюжетов для творчества Ирина Потехина.

Уточняется, что хронометраж фильма должен быть не более 60 секунд. Школьники будут соревноваться в разных номинациях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург детские сады дополнительно заработают в субботу.

Фото: Ирина Потехника/вк