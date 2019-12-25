В Петербург детские сады дополнительно заработают в субботу

Напомним, что в Петербурге 31 декабря объявили выходным днем.

В Северной столице в субботу, 26 декабря, заработают детские сады. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Отмечается, что такие меры приняты из-за того, что большая часть горожан будет работать вместо 31 декабря в субботу, 26 декабря. в ведомстве считают, что городу необходимо обеспечить и работу образовательных учреждений, прежде всего, всех детских садов.

Соответствующие рекомендации уже доведены комитетом до районных администраций пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Напомним, что власти Северной столицы 31 декабря объявили выходным днем.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут три новых "Кванториума".

Фото: Piter.tv