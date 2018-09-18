В Петербурге 26 сентября простятся с чемпионом по конному спорту Иваном Кизимовым

Похоронят Кизимова на Смоленском православном кладбище.

В Петербурге в четверг, 26 сентября простятся с двукратным олимпийским чемпионом Иваном Кизимовым. Траурная церемония пройдет в ритуальном зале клинической больницы МСЧ № 122 им. Л.Г. Соколова.

После прощания в 13:00 спортсмена отпоют на территории храма Смоленской Божией Матери. Похоронят Кизимова на Смоленском православном кладбище.

Иван Михайлович Кизимов родился в 1928 году. Спортсмен занимался конным спортом. Он завоевал звание чемпиона мира, дважды был чемпионов Олимпийских игр, семь раз он был чемпионом Советского Союза и многократно брал призы на чемпионатах Европы.

Ранее в Петербурге попрощались с Ириной Богачевой.

Фото: ВК/ Федерация конного спорта России