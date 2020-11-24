Зинаида Корнеева прошла всю войну, участвовала в Сталинградской битве и дошла с Красной Армией до Берлина.

В субботу, 16 октября, в Петербурге простились с ветераном Зинаидой Корнеевой, которая собрала 4,5 млн для медиков, борющихся против коронавируса.

Церемония отпевания прошла в церкви Николая Чудотворца на проспекте Металлистов, а похоронили ветерана на Большеохтинском кладбище. На погребении были родственники и близкие.

Зинаида Корнеева прошла всю войну, участвовала в Сталинградской битве и дошла с Красной Армией до Берлина. До своего 100-летия ветеран не дожила всего один год: 27 сентября ей исполнилось 99 лет, а 12 октября она ушла из жизни.

В прошлом году Корнеева вдохновившись примером британского военного пенсионера Тома Мура, который собирал средства для врачей. Она тоже открыла сбор помощи, уже через две недели ей перечислили 3 млн рублей.

Ранее Piter.tv узнал, как возник этот проект, где Корнеева при помощи коротких рассказов о пережитой войне собрала на благотворительность уже 2,5 миллиона рублей.

Фото: Инициативы Зинаиды Корнеевой

