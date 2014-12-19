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На Украине погиб рядовой из Петербурга Кирилл Магула
Сегодня, 12:28
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На Украине погиб рядовой из Петербурга Кирилл Магула

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В Северной столице простились с погибшим.

В Смольном официально признали смерть еще одного военного из Петербурга в ходе спецоперации на Украине. В Северной столице простились с рядовым Кириллом Магулой.

Губернатор Александр Беглов выразил свои соболезнования близким и родным погибшего. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно. Обстоятельства смерти не сообщаются.

Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования родственникам и друзьям Кирилла Могулы.

Напомним, военная спецоперация России на Украине длится уже более месяца. Она началась 24 февраля. 

Фото: Pixabay

Теги: военный, орден мужества, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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