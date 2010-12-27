В Петербурге проспект Ветеранов продлят на запад

В Петербурге планируют продлить проспект Ветеранов до проспекта Буденного.

В Санкт-Петербурге в 2018 году планируют продлить проспект Ветеранов от улицы Пионерстроя на запад, до проспекта Буденного. Строительство дороги планирует взять на себя сам город.

Напомним, что сейчас проспект заканчивается у перекрестка с улицей Пионерстроя, а далее упирается в стоянку маршрутных такси. Создание проезжей части на запад предусмотрено генеральным планом. Проект дороги разработал и передал городу девелопер Setl Group, который и возводит жилье. Пробивка проспекта Ветеранов включили в бюджет Северной столицы.

Губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что строительство начнется в 2018 году. Также стало известно, что конкурс на строительство будет объявлен в марте.