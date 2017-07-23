В Петербурге рассказали об итогах борьбы с подростковой наркоманией

В прошлом году возбудили 78 уголовных дел против несовершеннолетних.

В Петербурге 22 марта прошла встреча журналистов и представителей наркоконтроля. Работники госорганов рассказали о борьбе со сбытом и распространением запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

Одной из ключевых тем встречи стала проблема несовершеннолетних наркоманов. Чаще всего запрещенные вещества начинают пробовать именно в юном возрасте. Так, в 2013 году отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних раскрыл 116 преступлений. В 2017 году цифры были уже меньше: правовые органы возбудили 78 уголовных дел. Как уверяют в отделе по надзору, это не повод для спокойствия. В Петербурге и Ленобласти за последние годы подростков ловили на сбыте наркотиков.

Самое страшное преступление - это сбыт запрещенных веществ

призналась Ольга Качанова, начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних.

Молодые люди организуют бизнес по продаже наркотических средств. Причем, многие из так называемых "продавцов", ведут здоровый образ жизни и имеют отличную характеристику с мест учебы. Продажа наркотиков для них – это только стабильный заработок. Также в Ленобласти органы власти выявили изобретательных преступников. Они изготавливали особые синтетические наркотики.

Постепенно ленинградский регион становится "донором" наркотических веществ для других стран.

с грустью отметили в управлении по контролю за оборотом наркотиков.

Ольга Качанова отметила, что в прошлом году к ответственности привлекли 240 родителей, принимавших запрещенные вещества. Подростков, которые следовали примеру старших, в два раза меньше - 120 человек. Часто в наркоманию втягиваются и школьники из благополучных семей. Оказавшись в беде, они знают, к кому обратиться с проблемой. Подростки бояться признаться родителям в том, что пробовали наркотики.

Я призываю родителей соглашаться на то, чтобы они давали согласие на социально-психологическое тестирование детей.

- сказала Ольга Качанова.

В ближайшее время, отдел за исполнением законов о несовершеннолетних совершенствует алгоритм выявления наркозависимых подростков. В школах проведут социальное тестирование и специальные медицинские осмотры.