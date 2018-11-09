В Петербурге прошла презентация нового сезона канала СТС

В конце октября в "Ленинград Центре" состоялась презентация нового сезона СТС

В мероприятии приняли участие звёзды канала: Михаил Тарабукин ("СеняФедя", "Кухня"), Наталья Бардо ("Улётный экипаж"), Ян Цапник("90-е. Весело и громко"), Александр Белькович ("ПроСТО кухня"), Герои нового трэвел-шоу "Туристы" – Наталья и Юрий Дормидошины, Женя Петрова

В новом сезоне СТС, как обычно, будет еще круче, чем в предыдущем сезоне. Это стандарт. Во-первых все шоу, которые были уже очень популярны и успешны, они стали еще круче, еще интереснее, еще оригинальнее, еще более информативнее. Александр Белькович, ведущий шоу "ПРОСТО КУХНЯ"

Главным событием телесезона станет возвращение легендарного импровизационного шоу "Слава богу, ты пришёл!", ведущими и продюсерами которого стали Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Игорь Верник. Также среди премьер СТС были заявлены: комедийный сериал "Филатов" (в главной роли – Фёдор Бондарчук), музыкально-романтическая комедия "90-е. Весело и громко", скетчком "СеняФедя"

Через мою призму ждет только наш новый скетчком. Дело в том, что я не очень пока адаптировался к произнесению этого словосочетания. Я не считаю "СенюФедю" скетчкомом. Я как-то вот вообще не понимаю эти вот комы… Главное чтоб не в горле. Вот это вот ромкол, скетчком, сетком. Я считаю, что это новая многосерийная такая захватывающая история, небезынтересная, достаточно яркая, качественно сделанная. Михаил Тарабукин, актер

Также в новом сезоне зрители смогут увидеть спортивную драму "Мамы чемпионов", романтическую комедию "Не пара" с Аней Чиповской и приключенческую комедию "Погнали" и другие. Кроме того, зрителей ждут продолжения полюбившихся хитов – "Молодёжка", "Ивановы-Ивановы", "Воронины", "Психологини" и "Улётный экипаж". Копилку дневных шоу пополнит новое трэвел-шоу "Туристы" и мэйковер-шоу "Рогов. Студия 24" от главного стилиста канала Александра Рогова.

Видео и фото - PITER.TV