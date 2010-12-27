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В Петербурге начали проверять коллекторские агентства
Сегодня, 10:37
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lesjasap
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В Петербурге начали проверять коллекторские агентства

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В Северной столице за 018 год проверку деятельности коллекторов прошла первая организация.

В Управлении ФССП по Санкт-Петербургу рассказали о первой проверке коллекторских организаций за 2018 год. Плановые мероприятия прошли в компании ООО "КИТ Финанс Капитал". С данного агентства началась серия выездных проверок.

По сведениям от пресс-службы судебных приставов, специалисты занимались определением возможных нарушениях законодательства со стороны коллекторского предприятия. Деятельность изучаемой фирмы была проанализирована. Эксперты не выявили в документации, программном обеспечении спорных моментов. Однако, в аудиозаписях разговоров с петербуржцами установлены несоответствия. Коллекторы  нарушали нормы предупреждения граждан: они не предупреждали, что разговоры записываются в целях безопасности.

Также сотрудники проверили исполнение денежных обязательства за месяц. Проблем с финансовыми выплатами не обнаружено.

Теги: коллекторные агентства , коллекторы , проверка
Категории: Новости СПб

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