В Петербурге прошла первая спартакиада UCL Holding

18 мая в Курортном районе на базе Морского порта Санкт-Петербург состоялась первая спартакиада международной транспортной группы UCL Holding. Предприятия компании перевозят грузы железнодорожным и водным транспортом, осуществляют перевалку в российских портах, а также оказывают услуги в логистике и судостроении.

Здоровый образ жизни, профессиональный и любительский спорт - популярные тренды в современной России. Этот мотив старается поддерживать и крупнейший бизнес – включение спортивных мероприятий в корпоративную культуру задает новый уровень работы и является отличным средством мотивации сотрудников.

Эмиль Солодкий, председатель первичной профсоюзной организации "Морской порт Санкт-Петербург":

Эта идея давно витала, она в своё время была реализована на базе этого детского оздоровительного лагеря. Сегодня здесь 8 футбольных команд, в том числе из Самары, Новосибирска.

Жарким майским утром на территории детского оздоровительного лагеря "Маяк" - спортивной базе принимающей стороны Морского порта Санкт-Петербург собрались футбольные команды "Первой грузовой компании" из Москвы, Самары, Новосибирска и Санкт-Петербурга; сборные Морского порта Санкт-Петербург и Контейнерного терминала Санкт-Петербург, а также футбольные и волейбольные команды Туапсинского морского торгового порта и Северо-западного пароходства.

Елена Ратникова, заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике АО "ПГК":

Все получают удовольствие от мероприятия, нам очень повезло с погодой, все очень хорошо организовано, и сама атмосфера пропитана духом команды, духом спорта, духом весны, солнца и это здорово. Задача таких мероприятий не только выиграть, провести вместе время, познакомиться, пообщаться, построить отношения. Мы все работаем в одной группе компаний и для нас важно время от времени вот так собираться.

Спартакиада транспортной группы UCL Holding – настоящий спортивный праздник. Помимо футбольного турнира, прошли состязания волейболистов, болельщики могли играть в баскетбол, футбольный дартс, мини-гольф, настольный теннис и даже испытать на себе силомер.

Михаил Цидилин, председатель первичной профсоюзной организации АО "ПГК":

Мы очень тесно контактируем по работе по профессиональной деятельности и с Морским портом, и с другими структурами осуществляем мультимодальные перевозки, поэтому вопрос связей и понимания друг друга, неформальный подход он как раз складывается на этих соревнованиях. Не только сами спортсмены, но и мы руководители на этой площадке общаемся, говорим делимся и производственными и профессиональными вопросами.

Первые места и в футболе, и в волейболе заняли туапсинские спортсмены. На втором месте в мини-футболе – сборная Морского порта Санкт-Петербург. Бронза в мини-футболе – у московской команды ПГК ГруZило. Второе место в волейболе – у Северо-западного пароходства.

Сергей Салтанов, капитан команды футбольной команды АО "Первая Грузовая Компания" санкт-петербургский филиал:

Много людей с которыми общаешься по телефону, а тут можно увидеть воочию - это дорогого стоит.

На торжественной церемонии награждения без внимания не оставили ни одного участника, организаторы отметили лучших спортсменов и болельщиков в каждой дисциплине, но главные лавры, конечно, достались победителям турнира.