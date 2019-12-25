В Петербурге прошла церемония в честь 31-летия вывода войск из Афганистана

Память погибших почтили минутой молчания.

Сегодня в Петербурге вспоминают участников боевых действий в Афганистане.

Торжественно-траурная церемония по случаю 31-й годовщины вывода войск прошла в парке Интернационалистов у мемориала "Скорбящая мать", как сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Памятные акции также пройдут сегодня в парке Боевого братства и на Серафимовском кладбище.

Напомним, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

Ранее мы сообщили, что на Пискаревском кладбище возложили венки к 27 января.

Фото: ВКонтакте