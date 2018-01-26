В Петербурге прошла церемония прощания с летчиками, погибшими в битве за Ленинград

Поисковый отряд обнаружил останки и личные вещи трех пилотов.

В понедельник, 14 сентября, в сквере Мациевича прошла торжественная церемония прощания с летчиками, которые погибли в битве за Ленинград. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике.

Специалисты отряда поиска "Крылья Родины" обнаружили останки и личные вещи троих пилотов, которые оказались уроженцами других регионов. Родственники пилотов забрали останки для захоронения в Нижегородской и Орловской областях.

Отмечается, что на церемонию прощания смог приехать внучатый племянник одного из погибших.

Ранее мы писали, что участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда".

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике.