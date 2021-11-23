В Петербурге прошла церемония прощания с Юрием Темиркановым

Похороны состоятся на Комаровском кладбище.

В Большом зале Петербургской академической филармонии 5 ноября простились с Юрием Темиркановым – народным артистом СССР, почетным гражданином города, художественным руководителем симфонического оркестра академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Он ушел из жизни 2 ноября на 85-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

С речью прощания выступили председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, губернатор Александр Беглов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель ЗакСа Александр Бельский, президент международной Черкесской ассоциации Хаути Сохроков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Мы сегодня прощаемся с выдающимся гражданином нашей страны, почетным гражданином Санкт-Петербурга Юрием Хатуевичем Темиркановым. Соболезнования в связи с его кончиной выразил Президент России Владимир Путин, с которым они дружили. Юрий Хатуевич был хранителем российской культуры, ее послом во всем мире. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Похороны Юрия Темирканова состоятся на Комаровском кладбище.

Фото: Петербургская филармония им. Шостаковича