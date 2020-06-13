В Петербурге прошла акция памяти активиста Сергея Мохнаткина

К Соловецкому камню пришло более десяти человек.

В субботу, 13 июня в Петербурге у Соловецкого камня в Петроградском районе состоялась акция памяти активиста Сергея Мохнаткина. Более десятка человек возложили цветы к монументу узникам совести, куда был принесен портрет погибшего. За ходом мероприятия следили сотрудники полиции.

О смерти Мохнаткина стало известно 28 мая. Об этом рассказал член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко на своей странице в Facebook.

В 2009-м году Мохнаткина задержали на протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был приговорен к 2,5 годам колонии по 318-й статье УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В 2012 году был помилован по указу президента Дмитрия Медведева.

Позже Мохнаткина задержали в 2013-м году и снова на Триумфальной площади по той же статье. Тверской суд Москвы приговорил активиста к 4,5 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2018-м году, после этого был госпитализирован из-за осложнений после травм, полученных в колонии. Против него тогда было возбуждено еще два уголовных дела, также появились сообщения о полученных травмах.

Видео: Piter.tv