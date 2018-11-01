В Петербурге прошел смотр техники ГРИ для демонтажа рекламных конструкций

За прошлый год бюджет города за счет штрафов за установку нелегальных конструкций пополнился на 150 млн рублей.

Комитет по печати Санкт-Петербурга совместно с общественными организациями на протяжении нескольких лет активно ведет борьбу с нелегальными вывесками на зданиях города. 1 ноября во Фрунзенском районе прошел смотр техники ГРИ для демонтажа рекламных конструкций, который посетил председатель комитета Сергей Серезлеев.

Серезлеев встретился с представителями государственного казенного учреждения "Городская реклама и информация" и узнал о подготовленности техники на нынешний период. Также он рассказал, что в текущем году увеличилось количество штрафов за незаконную рекламу:

За 10 месяцев было наложено порядка 460 миллионов штрафов на незаконную информационную конструкцию. Как вы помните, в прошлом году было наложено 300 миллионов. Хочу отметить, что за прошлый год поступило в бюджет порядка 150 миллионов живых денег, которые пошли в муниципальные образования. Часть средств, которые не поступили, находятся в обработке у судебных приставов по принудительному взысканию. Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати

Отмечается, что в поиске нарушителей комитету помогает не только общественники, но и обычные жители Петербурга:

Наверное, вы сами обратили внимание, что город с каждым днем, с каждым месяцем все чище. Конечно, те жалобы, которые поступают, позволяют нам оперативно реагировать. Сегодня большая часть предпринимателей легализует свои конструкции. Предпринимателям созданы все условия для получения электронных разрешений. Порядка 80% всех разрешительных документов у нас проходит через портал Госуслуг. Таким образом, мы создали правовое поле, все условия, возможность вообще не контактировать с чиновниками, но вместе с тем, та серая ниша все равно остается и не хочет идти за разрешением, будет демонтирована. Я сегодня вам продемонстрировал, что желания и силы у нас есть. Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати

Ранее Piter.tv сообщал, что в первую очередь все силы на борьбу с нелегальными конструкциями были направлены на Центральный и Адмиралтейский районы города. Сейчас, когда старый Петербург освободили от рекламы, Комитет будет бороться с конструкциями в спальных районах Петербурга.

Видео: Piter.tv