ГИБДД проверила таксистов Петербурга: нашли опасные машины и водителей-нелегалов

Правоохранительные органы провели профилактические мероприятия с таксистами Петербурга. У вокзала и аэропорты сотрудники ГИБДД проверяли занимающихся извозом водителей.

Сразу несколько подразделений Главного управления МВД по Петербургу и области совместно с представителями Комитета по транспорту провели в Северной столице проверку таксистов. Профилактические рейды провели в местах скопления извозчиков: около Московского вокзала и аэропорта "Пулково".

Одновременно две группы проверяли таксистов около транспортных узлов. Всего остановили 158 автомобилей с шашечками. Сотрудникам ГИБДД пришлось составить 26 протоколов в отношении водителей. В том числе за отсутствие разрешения, незаконных опознавательных знаков. Около половины таксистов нарушили правила остановки и стоянки, а также игнорировали дорожные знаки и разметку. Также водители нелегальных такси не проводили технический и медицинский осмотры.

"Но тем не менее, все транспортные средства имели принадлежность к тому или иному официальному перевозчику и осуществляли перевозку пассажиров с действующими разрешениями на осуществление деятельности такси на территории города", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Полиция нашла и нарушения миграционного законодательства. У семи водителей оказались проблемы с документами. В МВД уверены, что подобные проверки заставят таксистов улучшить качество своих услуг.