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В Петербурге прошел митинг против РПЦ
Вчера, 18:08
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nadiputintseva
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В Петербурге прошел митинг против РПЦ

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Петербуржцы выразили недовольство из-за вторжения церкви в светскую жизнь.

Ко дню столетия со дня принятия декрета об отделении церкви от государства активисты провели митинг под названием "Антиклерикализм-2018". Петербуржцы высказались против участия религии в других сферах светского государства.

4 февраля на площади Чернышевского собралось около ста митингующих. На встрече была снова поднята тема передачи РПЦ Исаакиевского собора. Поддержать горожан пришел и депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский.

Лидер фракции "Яблоко" заявил, что хочет, чтобы верующие относились к неверующим также уважительно. Он напомнил о 14 статье конституции России, в которой говорится о светском государстве. По мнению депутата, данная статья в стране не соблюдается.

Организаторы в этом году не столкнулись с провокационными действиями со стороны других движений города. Однако присутствовали сложности с администрацией города, так как мероприятие не хотели согласовывать в указанных местах. Выбить себе право на митинг удалось только через суд. В ходе мероприятия никто задержан не был. 

 Фото: АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ-2018

 

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Теги: антиклерикализм-2018 , митинг в спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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