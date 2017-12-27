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Вчера, 16:28
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nadiputintseva
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Митингующие встретились на Дворцовой с ОМОНом

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Очевидцы сообщают о задержаниях.

Митингующие продолжают двигаться по Санкт-Петербургу. На данный момент толпа протестующих разделилась на три группы и активно продвигается дальше Невского проспекта. Толпа движется по набережной реки Мойки.

Читатели Piter.tv сообщают, что полиция начала задержания. Снегоуборочные машины и ОМОН стараются отправить петербуржцев домой, но самая большая часть ( примерно 1500 людей), скандируя лозунги, пришла к Дворцовой площади. Там их встретили автозаки. Движение перекрыто. 

Ранее Piter.tv писал, что что центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального. Также до начала акции в Северной столице до начала митинга были задержаны два волонтера штаба. В Москве Алексея Навального увезли на автозаке.

Видео: Piter.tv 

 

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Теги: митинг в спб , митинг навального , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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