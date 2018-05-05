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Митинги Навального в городах России обернулись массовыми задержаниями

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В разных городах России начались задержания сторонников Навального на митингах.

В разных городах России начали задерживать сторонников Навального на акциях протеста. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, сторонники опозиционера были задержаны в Барнауле, Красноярске и Томске.  В Барнауле в митинге приняли участие примерно 70 человек, 10 из них были задержаны.

В Красноярске задержали 15 человек. Сообщается, что среди них есть журналист.

По словам активистов, в Красноярске одному из митингующих во время задержания порвали куртку. У нескольких людей якобы есть ссадины и гематомы. Также сообщается об избиении сотрудника штаба Навального в отделении полиции. По предварительной информации, у задержанного плицейские отобрали телефон и угрожали. 

Утверждается, что в Томске задержанной оказалась координатор местного штаба Навального.

Глава штаба Навального в Якутске рассказал о задержании 75 человек. По его словам, два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми. Сейчас задержанные находятся в отделении полиции "Якутское".

Около 20 человек были задержаны в Новокузнецке. 

Фото и видео: Протестный Петербург

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Категории: Новости России Картина дня

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