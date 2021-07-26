Новую иммерсивную театральную постановку представили в центре Петербурга

Накануне в Петербурге прошло мероприятие в рамках проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" — мастер-класс "Иммерсивный театр как разговор поколений". Об этом сообщили организаторы, а за происходящим наблюдали корреспонденты Piter.tv. Участники увидели променад-спектакль федерального проекта "Голос города" – "SOMNUM. Ментальное кино о Петербурге".
На обычных театральных сценах мы уже, наверное, все успели поработать, а в формате улицы, в формате интерактива, общения со зрителями – такого ещё не было. Поэтому да, это интересно.
Понять, как на текст переложить ощущения тела, чтобы это передать без звука, без речи, потому что мы же не разговариваем. Грубо говоря, у всех персонажей немые роли. Это достаточно сложно бывает почувствовать и понять атмосферу того, что нужно передать и что нужно отдать зрителю.
Идея спектакля, наверное, опять же в том, чтобы человек не задумывался о прошлом. Он знал, что есть прошлое, но оно оставалось каким-то воспоминанием тёплым или не очень тёплым. Человек всегда понимал, что есть настоящее и будущее. В настоящем тоже нельзя застревать. Да, ты здесь и сейчас находишься, но ты должен двигаться вперёд
Александра Смирнова, актриса
Была такая кровоточащая тема, драматическая, связанная с убийством императора. Потому что чем история кровожаднее, тем интереснее её смотреть.
Здесь такая непростая история, потому что есть, с одной стороны, артисты, которые участвовали в записи, если артисты, которые участвуют живым планом: создают действие у нас на глазах. И из этих двух каналов информации складывается целостная картина.
Смыслообразующей линией стала образность кино. То есть людям предлагается посмотреть в монокуляр, рассмотреть детали и в своём воображении создать киноленту
Степан Пектеев, режиссёр
После спектакля для зрителей прошла встреча с создателями проекта, режиссёром Степаном Пектеевым и продюсером федерального проекта "Голос города" Артёмом Мироновым. Обмениваясь впечатлениями, участники пришли к выводу, что иммерсивный спектакль является особой художественной формой, не оставляющей равнодушным.
Ранее мы писали, что в Петербурге фестиваль "Опера - всем" пройдет в онлайн-формате.
Материал подготовили Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова / Piter.tv
Фото: предоставлено организаторами
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все