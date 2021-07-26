Новую иммерсивную театральную постановку представили в центре Петербурга

Накануне в Петербурге прошло мероприятие в рамках проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" — мастер-класс "Иммерсивный театр как разговор поколений". Об этом сообщили организаторы, а за происходящим наблюдали корреспонденты Piter.tv. Участники увидели променад-спектакль федерального проекта "Голос города" – "SOMNUM. Ментальное кино о Петербурге".

На обычных театральных сценах мы уже, наверное, все успели поработать, а в формате улицы, в формате интерактива, общения со зрителями – такого ещё не было. Поэтому да, это интересно.

Понять, как на текст переложить ощущения тела, чтобы это передать без звука, без речи, потому что мы же не разговариваем. Грубо говоря, у всех персонажей немые роли. Это достаточно сложно бывает почувствовать и понять атмосферу того, что нужно передать и что нужно отдать зрителю.

Идея спектакля, наверное, опять же в том, чтобы человек не задумывался о прошлом. Он знал, что есть прошлое, но оно оставалось каким-то воспоминанием тёплым или не очень тёплым. Человек всегда понимал, что есть настоящее и будущее. В настоящем тоже нельзя застревать. Да, ты здесь и сейчас находишься, но ты должен двигаться вперёд

Александра Смирнова, актриса