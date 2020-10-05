В Петербурге прошел градозащитный "НеФон Фест 2.0"

Мероприятие было посвящено культурному наследию Санкт-Петербурга и реставрации главных архитектурных объектов города.

В Петербурге состоялся фестиваль "НеФон Фест 2.0", посвященный культурному наследию Северной столицы. Мероприятие проходило с 4 по 5 октября, его посетили сотни горожан, интересующихся данным предметом.

Фестиваль прошел в особняке общества "Пальма" на переулке Пирогова. Программа состояла из лекций, мастер-классов и воркшопов от реставраторов как для взрослых, так и для детей.

На входе в конференц-зал можно было купить книги, посвященные проблемам современной архитектуры Северной Столицы и их решению, а также альбомы с фотографиями реставрируемых зданий "до и после". На выставке гости могли наблюдать фотографии уже восстановленных объектов культурного наследия Петербурга. Параллельно проходили лекции, где ведущие реставраторы и студенты Санкт-Петербургского института искусств и реставрации (СПБИиР) представляли свои проекты по улучшению инфраструктуры города.

Куратор фестиваля Светлана Гардт рассказала Piter.TV, почему был выбран именно 18-й дом на переулке Пирогова.

"Это помещение, конечно, стилизация под старину. Это место выбрано, поскольку оно подходит для нас стилистически, а также центр города, поэтому нам важно, чтобы до нас было возможно добраться. – пояснила Светлана. – Фестиваль организован волонтёрской командой всероссийского проекта "Культурный патруль" при поддержке центра молодёжного туризма. На фестивале представлены лекции, дебаты, дискуссии, а также будут проводиться ворк-шопы для взрослых по реставрации архитектурных деревянных изделий, мебели, по исследованию городской среды. Есть и детские воркшопы, которые связаны с чеканкой, рисованием и изучением архитектуры"

Светлана выразила мнение, почему необходимо сохранять культурное наследие Санкт-Петербурга и какую роль в этом играет власть города: "Безусловно, сотрудничество с властью очень важно в вопросах реставрации и сохранения нашего культурного наследия, поскольку центр Петербурга находится под охраной организации ЮНЕСКО. Поэтому исторический центр должен сохраняться, ведь это точка притяжения культуры и туризма"

Волонтёр Александра Корягина рассказала, чем юные горожане занимаются в детской зоне фестиваля.

"В первую очередь мы стараемся занять ребят, пока их родители непосредственно находятся на конференциях. В том числе через нарратив, рассказывая про отдельные памятники и показывая их, мы делаем акцент на культурном наследии Санкт-Петербурга. – отметила Александра. – Здесь мы и рисуем, и клеим. Будем работать в дальнейшем с цветным песком, будет оригами, посвященное небоскрёбам. Также, мы делаем на фольге чеканки. И через рисунки, различные объекты, которые у нас представлены, они постигают искусство, они с ним знакомятся, задают вопросы"

Волонтёр поделилась своим мнением насчёт текущей заинтересованности молодёжи в сохранении культурного наследия города: "Я считаю, что в современной повестке дня это очень важно, молодежь обращает на это внимание, она постигает свой город в разных аспектах, начинает больше заботиться о том культурном наследии, на которое ранее не обращала внимание, на отдельные элементы"

Текст, видео: Лев Кузнецов / Piter.tv