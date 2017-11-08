В Петербурге прошел фестиваль моды и искусства

В Петербурге на протяжении 4-х дней проходил фестиваль моды и искусства ART OF FASHION.

В Петербурге на протяжении 4-х дней проходил фестиваль моды и искусства ART OF FASHION. Южный Атриум ТРЦ «Галерея» преобразовался в мобильное мультифункциональное пространство, где проходили сессии и мероприятия, включающие в себя: образовательный блок PUBLIC TALK, FASHION ПЕРФОРМАНСЫ, посвященные трендам предстоящего модного сезона, и FASHION FILM DAYS – кинопоказы лучших фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях моды и искусства.

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Вероника Дудина, Эльвира Камалова