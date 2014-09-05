В Петербурге прошел ежегодный педсовет

Учителя и власти обсудили задачи нового учебного года на городском педсовете.

В Санкт-Петербурге состоялось заседание городского педагогического совета с участием губернатора Александра Беглова, сообщили в пресс-службе Смольного.

В Большом концертном зале "Октябрьский" прошло ежегодное заседание городского педагогического совета. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов, представители исполнительной и законодательной власти, директора школ, колледжей и педагоги учреждений дополнительного образования. Перед началом встречи собравшимся показали кинохронику времен Великой Отечественной войны, а также видеосюжет о достижениях отечественной науки и культуры.

Музыкальное сопровождение подготовил Санкт-Петербургский оркестр им. П.И. Смирнова. Александр Беглов отметил, что педсовет проходит в год, объявленный президентом России Годом Защитника Отечества. По словам губернатора, такие встречи позволяют определить ключевые задачи в сфере образования на новый учебный год.

Фото: пресс-служба Смольного