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В Петербурге полиция ищет пропавшего сотрудника секретной инженерной компании
Сегодня, 10:15
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lesjasap
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В Петербурге полиция ищет пропавшего сотрудника секретной инженерной компании

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В Северной столице разыскивают специалиста по подводным лодкам, который пропал после отпуска.

Полиция разыскивает пропавшего в Петербурге конструктора инженерной организации “Малахит”. Известно, что 30-летний мужчина работал на секретном подразделении, занимающемся изготовлением подводных лодок. 
 
Поиски сотрудника начались после того, как петербуржец не появился на трудовом месте. До этого рабочий был в отпуске. С 23 января он должен был заступить на смену по улице Фрунзе. Так как предприятие является режимным, а сотрудник является специалистом высшей категории, неожиданный “прогул” вызывает опасения за жизнь петербуржца.
 
Оперативники проверяли квартиру, в которой проживает пропавший. Он там не появлялся. Ведется расследование относительно исчезновения мужчины.
Теги: подводные лодки , пропал человек , секретный кб
Категории: Новости СПб Происшествия

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