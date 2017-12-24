В Петербурге полиция ищет пропавшего сотрудника секретной инженерной компании

В Северной столице разыскивают специалиста по подводным лодкам, который пропал после отпуска.

Полиция разыскивает пропавшего в Петербурге конструктора инженерной организации “Малахит”. Известно, что 30-летний мужчина работал на секретном подразделении, занимающемся изготовлением подводных лодок.

Поиски сотрудника начались после того, как петербуржец не появился на трудовом месте. До этого рабочий был в отпуске. С 23 января он должен был заступить на смену по улице Фрунзе. Так как предприятие является режимным, а сотрудник является специалистом высшей категории, неожиданный “прогул” вызывает опасения за жизнь петербуржца.

Оперативники проверяли квартиру, в которой проживает пропавший. Он там не появлялся. Ведется расследование относительно исчезновения мужчины.