Операция по полному удалению родимого пятна займёт 2,5 года.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что в Петербурге прооперировали полугодовалую девочку с гигантским родимым пятном. Об этом сообщает ТАСС.

Операцию провели медики петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Известно, что родимое пятно занимает 80% тела малышки, оно расположено на спине, животе и на голове. Врачи отметили, что операция по полному удалению займёт 2,5 года. В прес-службе клиники заявили, что сейчас девочка находится в стабильном состоянии.

Напомним, что история девочки из Кургана с гигантским родимым пятном стала известно общественности после того, как священник отказался крестить ребёнка. По словам священнослужителя, другие дети после этой малышки могли чем-то заразиться.

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