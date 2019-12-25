Прокуратура взыскала с петербуржца деньги на лечение избитого им человека

Для оказания медпомощи использовали средства фонда страхования.

В Петербурге удовлетворили иск прокурора Фрунзенского района, согласно которому местный драчун должен вернуть в государственную казну деньги, потраченные на лечение избитого им человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 июля.

Немногим ранее Фрунзенский районный суд признал петербуржца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на жертву мужчина набросился с неким предметом, используемым как оружие. При оказании медицинской помощи пострадавшему в ход пошли государственные деньги, выделенные фондом страхования, а именно 45 тысяч рублей. Теперь виновник должен возместить причиненный ущерб в федеральный бюджет.

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Фото: Piter.TV